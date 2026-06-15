Очередь на границе: у КПП «Кайрак» скопились сотни машин

На казахстанско-российском участке государственной границы в международном автомобильном пункте пропуска «Кайрак» (Костанайская область) наблюдается увеличение количества транспортных средств, пересекающих границу.
Как сообщили в Департаменте Пограничной службы КНБ РК по Костанайской области, рост потока связан с сезонными факторами. В частности, увеличились объёмы перевозок сельскохозяйственной продукции, а также пассажиропоток в период летних отпусков и школьных каникул.
Кроме того, временное скопление грузового транспорта наблюдается и на других направлениях — в пунктах пропуска «Сырым» Западно-Казахстанской области, «Жайсан» Актюбинской области и «Косак» Павлодарской области. В связи с перераспределением транспортных потоков часть маршрутов проходит через пункт пропуска «Кайрак».
Транспортно-логистические компании корректируют маршруты движения, используя доступные пункты пересечения границы.
По данным пограничной службы, в настоящее время в очереди на пересечение государственной границы находятся около 270 грузовых и легковых автомобилей. Это привело к временному скоплению транспорта.
В ведомстве подчеркнули, что подразделения Департамента Пограничной службы КНБ РК по Костанайской области работают в штатном режиме. Пограничный контроль осуществляется в установленном порядке, принимаются необходимые меры для обеспечения бесперебойного пропуска граждан и транспортных средств.
Помимо международного автомобильного пункта пропуска «Кайрак», на территории Костанайской области действуют двусторонние автомобильные пункты пропуска «Акбалшык», «Убаган», «Аят», «Желкуар» и «Кондыбай».
Гражданам и перевозчикам рекомендуют заранее планировать маршруты и учитывать возможное увеличение времени ожидания при пересечении государственной границы.
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