Очередь на границе: у КПП «Кайрак» скопились сотни машин





На казахстанско-российском участке государственной границы в международном автомобильном пункте пропуска «Кайрак» (Костанайская область) наблюдается увеличение количества транспортных средств, пересекающих границу.

Как сообщили в Департаменте Пограничной службы КНБ РК по Костанайской области, рост потока связан с сезонными факторами. В частности, увеличились объёмы перевозок сельскохозяйственной продукции, а также пассажиропоток в период летних отпусков и школьных каникул.

Кроме того, временное скопление грузового транспорта наблюдается и на других направлениях — в пунктах пропуска «Сырым» Западно-Казахстанской области, «Жайсан» Актюбинской области и «Косак» Павлодарской области. В связи с перераспределением транспортных потоков часть маршрутов проходит через пункт пропуска «Кайрак».

Транспортно-логистические компании корректируют маршруты движения, используя доступные пункты пересечения границы.

По данным пограничной службы, в настоящее время в очереди на пересечение государственной границы находятся около 270 грузовых и легковых автомобилей. Это привело к временному скоплению транспорта.

В ведомстве подчеркнули, что подразделения Департамента Пограничной службы КНБ РК по Костанайской области работают в штатном режиме. Пограничный контроль осуществляется в установленном порядке, принимаются необходимые меры для обеспечения бесперебойного пропуска граждан и транспортных средств.

Помимо международного автомобильного пункта пропуска «Кайрак», на территории Костанайской области действуют двусторонние автомобильные пункты пропуска «Акбалшык», «Убаган», «Аят», «Желкуар» и «Кондыбай».

Гражданам и перевозчикам рекомендуют заранее планировать маршруты и учитывать возможное увеличение времени ожидания при пересечении государственной границы.

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