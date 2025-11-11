До +33 градусов и грозы: прогноз погоды на 16 июня в Костанайской области

По данным синоптиков, 16 июня в Костанайской области ожидается неустойчивая погода. На западе, севере и востоке региона пройдут дожди, местами с грозами и градом. Ночью и утром на западе и севере области возможен туман.
Ветер юго-западный 9–14 м/с, днём на севере и востоке области его порывы могут достигать 15–20 м/с.
Температура воздуха ночью составит +13…+18 градусов, днём потеплеет до +25…+30 градусов, на юге области — до +33.
В Костанае ожидается переменная облачность, дождь и гроза. Ночью и утром возможен туман. Ветер юго-западный 9–14 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16 градусов, днём +28…+30.
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