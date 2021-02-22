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133 тысячи нелегалов добровольно покинули Казахстан

фото из открытых источников

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Полиция помогла 133 тысячам незаконных мигрантов добровольно выехать из страны, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz. Подробности операции, связанной с нелегальными мигрантами, рассказал глава МВД Ерлан Тургумбаев.

По его словам, тысячи иностранцев застряли в Казахстане из-за пандемии коронавируса.

«При содействии миграционной службы МВД, представительств зарубежных государств и международной организации по миграции этим людям была оказана помощь в оформлении документов. С начала года за пределы республики полицейские помогли добровольно выехать 133 тысячам нелегальных мигрантов. 675 иностранцев, у которых истекли сроки действия паспортов, получили свидетельства на возвращение», – отметил глава МВД Ерлан Тургумбаев.

В то же время были выявлены факты злостного нарушения миграционного законодательства. Так, 582 работодателя привлечены к ответственности за использование иностранной рабочей силы без соответствующих разрешений. Зарегистрировано 28 уголовных дел по фактам организации незаконной миграции.

Например, в Шымкенте выявлен ряд юридических лиц, которые незаконно приняли на работу 70 граждан Узбекистана и 62 гражданина Китая.

Кроме того, в ходе оперативно-профилактического мероприятия были задержаны 140 уголовных преступников, находящихся в розыске. В их числе 129 казахстанцев, 10 граждан стран СНГ, а также гражданин Турции, находившиеся в международном розыске за насильственные действия сексуального характера и шантаж.

По данным Комитета миграционной службы, в отношении злостных нарушителей миграционного законодательства вынесено 969 решений судов на выдворение нелегалов

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