134 казахстанца умерли от коронавируса и пневмонии за сутки

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134 человека скончались от коронавируса и пневмонии в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.
Сообщается, что от коронавируса с положительным ПЦР-анализом (КВИ+) умерли 98 человек, от пневмонии с симптомами COVID-19 при отрицательном ПЦР-тесте (КВИ-) скончались 36 человек.
На 1 сентября лечение от КВИ продолжают получать 110 420 человек (103 553+ и 6 867 КВИ-), из них в стационарах находятся 23 744 пациента, на амбулаторном уровне – 86 676 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – 1 704 пациента,
- в состоянии крайней степени тяжести – 493 пациента,
- на аппарате ИВЛ – 241 пациент.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области