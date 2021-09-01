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134 казахстанца умерли от коронавируса и пневмонии за сутки

inbusiness.kz

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134 человека скончались от коронавируса и пневмонии в Казахстане, передает  Tengrinews.kz со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

Сообщается, что от коронавируса с положительным ПЦР-анализом (КВИ+) умерли 98 человек, от пневмонии с симптомами COVID-19 при отрицательном ПЦР-тесте (КВИ-) скончались 36 человек.

На 1 сентября лечение от КВИ продолжают получать 110 420 человек (103 553+ и 6 867 КВИ-), из них в стационарах находятся 23 744 пациента, на амбулаторном уровне – 86 676 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 1 704 пациента,
  • в состоянии крайней степени тяжести – 493 пациента,
  • на аппарате ИВЛ – 241 пациент.
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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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