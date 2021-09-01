134 казахстанца умерли от коронавируса и пневмонии за сутки

134 человека скончались от коронавируса и пневмонии в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

Сообщается, что от коронавируса с положительным ПЦР-анализом (КВИ+) умерли 98 человек, от пневмонии с симптомами COVID-19 при отрицательном ПЦР-тесте (КВИ-) скончались 36 человек.

На 1 сентября лечение от КВИ продолжают получать 110 420 человек (103 553+ и 6 867 КВИ-), из них в стационарах находятся 23 744 пациента, на амбулаторном уровне – 86 676 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 1 704 пациента,

в состоянии крайней степени тяжести – 493 пациента,

на аппарате ИВЛ – 241 пациент.

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