136 из 140 — максимальный балл на ЕНТ в Костанайской области

В Казахстане завершилось единое национальное тестирование. Его итоги подвели и в Костанайской области, передает alau.kz

Еще до проведения теста планировалось, что в нем поучаствуют 3651 человек от нашего региона. Однако в итоге 353 выпускника так и не явились на экзамен. Кроме того, уже на входе в аудитории были удалены еще 34 человека. Причиной этого стал пронос ими запрещенных предметов.

Теперь эти ребята смогут пробовать свои силы в августе. Такая возможность будет у тех, кто подавал заявки еще на мартовское тестирование, не состоявшееся из-за введенного режима ЧП. Такая пересдача позволит выпускникам поступить в ВУЗы на платной основе.

Среди тех же, кто сдал тестирование в эти дни, наивысший балл набрал ученик, сдававший тестирование в Аркалыке. Его результат составил 136 баллов из 140 возможных.

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