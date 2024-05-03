1360 литров нелегального алкоголя выявлено в Костанае

фото Пресс-служба ДГД по Костанайской области
Департаментом государственных доходов по Костанайской области, в ходе проверочных мероприятий, установлен и пресечен оборот подакцизной продукции в количестве 7 бочек объемом 200 литров и 18 ПЭТ бутылок объемом 5 литров , которая предназначалась для розничной реализации.
Общая стоимость нелегальной подакцизной продукции составила более 2.7 млн. тенге, сообщили в ведомстве. Нелегальная алкогольная продукция реализовывалась на территории города Костаная.
По данному факту составлен административный материал по статье 463 КРКобАП, протокол об административном производстве направлен в суд.
Введенная в Республике Казахстан обязательная маркировка средствами идентификации позволяет автоматизировать контроль движения товаров, тем самым, подтвердить их качество и безопасность, а также обеспечить добросовестную конкуренцию среди реализаторов.