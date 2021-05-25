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137 видеоуроков для школьников республики записал учитель из Костаная

Вот уже 13 лет, практически каждое утро у Каната Есенгулова начинается вот так. Со школьного звонка, доски и урока. Он работает учителем математики в школах №19 и №23 Костаная. В профессию пришел осознанно. Говорит, во многом влияние на выбор профессии оказали его первые учителя. Они были достойным примером для подражания.

«В детстве, раньше, в младших классах я еще помню спрашивали когда нас об этом, мечта была почему-то стать банкиром, но потом так полюбил предмет математики. По окончанию 11 класса, решил свою судьбу связать с образованием, преподавать», — вспоминает учитель математики Канат Есенкулов.

И о выборе, говорит педагог, не жалел никогда. Работает с полной самоотдачей, и конечно, это не может не давать результата. По видеурокам костанайского педагога занимаются школьники всего Казахстана. Ему поступило предложение от республиканского телеканала принять участие в проекте, который появился в связи с переходом школьников на дистанционный формат обучения. Канат Есенгулов разработал 137 уроков — это по математике для шестиклассников и алгебре и геометрии для учеников старших классов. Есть в копилке педагогических достижений и талантливые ученики, успехами которых, по праву, гордится вся область. Секрет успеха, по словам педагога, прост.

«Это приходит для каждого учителя с опытом. Я обращаю внимание на поведение учеников не на уроке, а вне урока — на перемене, в кабинете, на территории школы. То есть выявляю такие характеристики ,как умение слушать, высказывать свою идею, умение понимать, умение достичь своей цели — это тоже один из критериев», — говорит учитель.

Свою профессию, Канат Есенгулов, считает благородной, но не простой. Чтобы дети приходили на уроки с удовольствием и занимались с радостью — нужно уважать учеников.

«Самое главное для преподавателя ,я считаю так — это уважать учеников. Чтобы такого не было — любимчики, назовем так. Например, 30 учеников — 5 хорошо работают, на них внимание обращают, а на остальных нет. Я считаю так, что ко всему классу нужно относится с уважением. Видя это ученики начинают уважать учителя, уже идет взаимосвязь и взаимоотдача», — подчеркивает Канат Есенкулов.

А самоотдача самого педагога оценена высоко Министерством образования и науки республики. В этом году он был награжден грамотой от ведомства. По его словам, это дает еще большой стимул к работе.

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