14 автоцистерн для развоза питьевой воды в села приобрели в Костанайской области

Для государственных коммунальных предприятий Костанайской области из областного бюджета выделено более 375 млн тенге на приобретение 14 автоцистерн для развоза питьевой воды в села. Стоимость одной машины — порядка 26 млн тенге. Сегодня коммунальщики смогли забрать в районы 7 автоцистерн, оставшиеся машины будут поставлены в регион до конца июня, сообщает alau.kz

Эти автоцистерны, их пока 7 единиц, сегодня отправятся в район Б.Майлина, Джангельдинский, Карасуский, Узункольский и Федоровский районы. Ещё 6 автомашин будут поставлены до конца июня, отмечают чиновники от ЖКХ. Эти авто были приобретены на бюджетные деньги, а это 375 млн тенге, в общем для 10 районов Костанайской области. Все эти машины займутся подвозом питьевой воды для жителей, проживающих в 70-ти селах.

«В этом году мы реализуем в области 57 проектов водоснабжения на 15,2 млрд. тенге бюджетных средств. Из 57 проектов — 31 вводные в этом году. Мы их введем в этом году, 29 сел более 31 тыс. человек обеспечим питьевой водой. кроме того те села, где население убывает, бывшие отделение где 50 — 40 человек обеспечиваем подвозом. Нам для этого нужна техника»,- говорит аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

Стоимость одной автоцистерны — 26,6 млн тенге. Таких денег, как отмечают руководители районных коммунальных предприятий, у них нет. Все, что зарабатывают, уходит, в основном, на выплату зарплаты и ремонт техники и сетей. Одна из этих машин передана ГКП «Водстрой» Федоровского района. Уже в понедельник, отмечает руководитель предприятия, машина отправится в свой первый рейс, а это три села, среди которых самый большой населенный пункт — Пешковка.

«Этот водовоз для нас подарок судьбы. Кроме Александрополя, Пешковка -это нам нужно. 4-5 поселков снабжать на подвозе. Машины у нас на базе ГАЗ53 советских времен, она свои ресурсы исчерпала»,- сказал директор ГКП «Водстрой» Алексей Левит.

Сегодня доступ к качественной питьевой воде в Костанайской области имеют примерно 62 процента жителей региона. После ввода в работу новых проектов, рассчитанных на этот год, эта цифра увеличится до 65 процентов. Как отметил аким Костанайской области, практику улучшения материально-технической базы государственных коммунальных предприятий намерены продолжить, так как износ техники у коммунальщиков все еще остается высоким.

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