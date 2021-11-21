14 фур задержали российские таможенники на границе с Казахстаном

На официальном сайте ведомства говорится, что Федеральная таможенная служба во взаимодействии с беспилотной авиацией и отрядами спецназначения Росгвардии провела спецоперацию.

Мероприятия проведены во взаимодействии с таможенными органами Республики Казахстан при активном участии подразделений Самарской таможни, Приволжской оперативной таможни и мобильных групп Приволжского таможенного управления.Федеральная таможенная служба РФ

Российско-казахстанский участок государственной границы имеет протяженность более 7,5 тыс. км и является одним из основных направлений ввоза в РФ запрещенных товаров.

Таможенниками было проверено более 40 транспортных средств, из них в 14 перевозились товары с нарушениями. Это порядка 300 тонн товаров. Ориентировочная стоимость задержанных товаров составляет порядка 350-400 млн рублей.

Цель была очень простая – не допустить перемещения товаров с нарушениями. И перевозчики, и водители грузовых транспортных средств участвовали в этой работе вместе с нами. Каких-то возражений по проводимым нами мероприятиям не было, все отнеслись с пониманием. Количество товаров, перемещаемых с нарушением законодательства, будет подсчитано позднее, но сама по себе цифра – 14 машин – говорит о многом,- сказал замруководителя ФТС России Олег Губайдулин

Он также отметил, что ФТС России планирует сделать практику проведения подобных спецопераций регулярной.

Информацию о задержании автомобилей прокомментировали в КГД Министерства финансов Казахстана.

Говорится о задержании порядка 300 тонн запрещенных товаров, в том числе немаркированной обуви и парфюмерной продукции, а также обуви с признаками контрафактной продукции, сообщает пресс-служба КГД МФ РК

Необходимо отметить, что в соответствии с решениями ЕЭК о маркировке обувных товаров и парфюмерных изделий, страны ЕАЭС самостоятельно определяют дату введения маркировки по указанным товарам.

На сегодняшний день обязательная маркировка указанных товаров в РК не введена, в связи с чем контроль их маркировки в РК не осуществляется. При этом в РФ введена обязательная маркировка обуви и парфюмерной продукции с 1 июля и с 1 октября 2020 года, соответственно, поэтому ФТС РФ проводится проверка по выявлению немаркированной продукции, — сообщает пресс-служба КГД МФ РК

Кроме того, необходимо учесть тот факт, что перемещение через казахстанско-российскую границу осуществляют автотранспортные средства не только из РК, но и из КР.

КГД МФ РК запрошена информация у ФТС РФ по выявленным нарушениям и странам отправления товаров, в результате установлено, что семь из 14 автотранспортных средств проследовали в РФ из КР транзитом через РК.

В свою очередь КГД МФ РК при проведении мониторинга на казахстанско-российском участке границы установлены многочисленные нарушения.

К примеру, только по РФ доля лжетранзита в 2019 году составила 27% (11,2 тыс. фактов), т. е. заявленный как транзит товар остался на территории РК без уплаты НДС на импорт.

Также за указанный период установлено 8,1 тыс. фактов ввоза товаров из РФ в адрес фиктивных получателей в РК, в том числе непричастными экспортерами РФ.

За счет применения навигационных пломб и проведения тематических налоговых проверок в 2020 году удалось сократить лжетранзит до 12%, в текущем году лжетранзит сокращен до 1,1% (405 фактов).

Также установлено, что налогоплательщики РФ уклоняются от уплаты экспортных пошлин на пшеницу путем вывоза из РФ в РК и дальнейшей ее реализации в третьи страны. В результате нарушения порядка классификации данного товара таможенными органами РФ предполагаемые потери пошлин для бюджета стран ЕАЭС за вышеуказанный период, по самым скромным подсчетам, составили порядка в 1,7 млн евро, — сообщает пресс-служба КГД МФ РК

Кроме того, по данным МВД РФ, 88 тыс. автотранспортных средств, которые эксплуатируются на территории РК на государственных регистрационных номерных знаках РФ, не состоят на учете в РФ. Из них порядка 5,2 тыс. автотранспортных средств с правосторонним расположением руля, по которым, по мнению КГД МФ РК, таможенная очистка проведена также под видом запасных частей, соответственно, потери пошлин для бюджета стран ЕАЭС могут быть значительно больше.

В целях совместного противодействия теневому товарообороту проведен ряд рабочих встреч КГД МФ РК с ФТС РФ, в рамках которых достигнуты договоренности, в том числе по обмену сведениями о выявленных нарушениях во взаимной торговле, по обмену данными об экспортных операциях в целях усиления администрирования, а также предотвращения ввоза товаров в адрес фиктивных получателей, — сообщает пресс-служба КГД МФ РК

В сообщении КГД МФ РК говорится, что работа по взаимодействию между фискальными органами будет продолжена.