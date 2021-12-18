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14 казахстанцев скончались от COVID-19 и пневмонии за сутки

tj.sputniknews.ru

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Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане на 18 декабря предоставили в Минздраве РК, передает zakon.kz.

Согласно данным Миндрава, за сутки от коронавирусной инфекции скончались 14 человек, от пневмонии с признаками КВИ никто не умер.

Лечение от КВИ продолжают получать 19 821 человек (17 244+ и 2 577 КВИ-), из них в стационарах – 3390, на амбулаторном уровне – 16 431.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 296,
  • в состоянии крайней степени тяжести – 72,
  • на аппарате ИВЛ – 57.
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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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