14 казахстанцев скончались от COVID-19 и пневмонии за сутки

Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане на 18 декабря предоставили в Минздраве РК, передает zakon.kz.

Согласно данным Миндрава, за сутки от коронавирусной инфекции скончались 14 человек, от пневмонии с признаками КВИ никто не умер.

Лечение от КВИ продолжают получать 19 821 человек (17 244+ и 2 577 КВИ-), из них в стационарах – 3390, на амбулаторном уровне – 16 431.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 296,

в состоянии крайней степени тяжести – 72,

на аппарате ИВЛ – 57.

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