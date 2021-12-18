14 казахстанцев скончались от COVID-19 и пневмонии за сутки

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Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане на 18 декабря предоставили в Минздраве РК, передает zakon.kz.
Согласно данным Миндрава, за сутки от коронавирусной инфекции скончались 14 человек, от пневмонии с признаками КВИ никто не умер.
Лечение от КВИ продолжают получать 19 821 человек (17 244+ и 2 577 КВИ-), из них в стационарах – 3390, на амбулаторном уровне – 16 431.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – 296,
- в состоянии крайней степени тяжести – 72,
- на аппарате ИВЛ – 57.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области