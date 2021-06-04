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14-летний астанчанин упал с 20-го этажа. В Сети подозревают новую «смертельную» игру

gazeta.ru

В Нур-Султане с балкона на 20-м этаже упал 14-летний подросток. В момент трагедии его мама находилась дома. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента полиции столицы, передает Tengrinews.kz.

О происшествии в своем Telegram-канале сообщил журналист Михаил Козачков. Он также приложил видео с места трагедии, предположив, что она произошла в ЖК «Триумф Астаны».

«В столице ходят нехорошие слухи о появлении новой игры для подростков по типу «Синего кита» — нужно выполнять какие-то задания, чтобы повышать уровень, но есть и вариант, что игрок получает приказ покончить с собой», — подписал видео журналист.

В Департаменте полиции пояснили, что 29 мая в 23.18 в дежурную часть УП района Есиль поступила информация о том, что по проспекту Кабанбай батыра с балкона 20-го этажа упал несовершеннолетний.

«От полученных травм скончался на месте. Установлено, что на момент трагедии мать 14-летнего подростка находилась дома. В ходе изучения изъятого персонального компьютера посещение самим ребенком сайтов и игр суицидального направления не установлено. По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование», — сообщили в пресс-службе.

Столичные полицейские попросили родителей контролировать своих детей и обращать внимание на их поведение.

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