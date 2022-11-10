14-летний подросток погиб за рулем авто. МВД обратилось к казахстанцам

В Министерстве внутренних дел обрались к казахстанцам с призывом соблюдать правила дорожного движения, передает Polisia.kz.

«Безопасность детей на дорогах всегда находится под пристальным вниманием полиции. Несмотря на разъяснения, мы продолжаем сталкиваться с дорожно-транспортными происшествиями, где дети являются причиной аварии. К сожалению, попустительский тип современного родительского воспитания предоставляет детям много свободы, которая может обернуться трагедией. Родители возлагают на детей большую ответственность, чем они могут вынести и переоценивают способность детей учиться методом “проб и ошибок”. Так, нередко родители дают ключи от автомашин своим детям, не думая о безопасности. отметила старший инспектор по особым поручениям КАП МВД Актоты Боранова.

Эти факты ставят под угрозу жизнь самих несовершеннолетних и других участников дорожного движения. С начала года в Казахстане произошло свыше 70 ДТП, где подросток был за рулем, больше 10 человек погибли и более 90 были ранены. Так, вчера в Атырауской области на дороге возле села Жасталап несовершеннолетний водитель автомашины Toyota, не справившись с управлением, так как ему всего 14 лет, опрокинулся. В результате мальчик погиб, а его 4 пассажиров-подростков госпитализированы.

«В этой связи МВД предупреждает об ответственности за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления (часть 5 статьи 612 КоАП РК). Кроме того, родителям рекомендуется прямо сегодня, не откладывая на потом, обсудить со своими детьми основные правила безопасности на дорогах. Эти советы, при их периодическом напоминании, отложатся в памяти ребенка и позволят минимизировать риски опасных ситуаций», – отметила старший инспектор по особым поручениям КАП МВД Актоты Боранова.