В Костанае состоялось расширенное заседание под председательством акима Костанайской области Кумара Аксакалова по реализации программы «Таза Қазақстан». На совещании были подведены итоги проделанной работы с начала года.
Одним из новых направлений развития стала инициатива по созданию общественного пространства в лесном массиве возле села Мичурино Костанайского района. Этот проект рассматривается как часть формирования будущего «зелёного пояса» вокруг города. Управлению природных ресурсов совместно с акиматом Костанайского района поручено подготовить проектно-сметную документацию для благоустройства данной территории.
«Акимы всех уровней должны на постоянной основе вести работу территорий и поддержанию надлежащего внешнего вида всех населенных пунктов. Это задача этой программы. Общественные места, общественные территории должны побольше создаваться, благоустроенных территорий. К примеру, лесной фонд Мичуринского сельского округа Костанайского района надо эту территорию сделать городским парком. Сейчас там очень много бизнеса там расположено, кто во что горазд. Строят беседки, какие-то топчаны и тд. Всё должно быть приведено в порядок, в единую концепцию. Даю поручение управлению и акимату Костанайского района разработать ПСД на эту территорию. Это должна быть хорошей территория для отдыха горожан. Не только Тобыл, но и г.Костанай. Рядышком все находится. Мы сделаем там пешеходные зоны , сделаем брусчатку, освещение, скамейки и тд. Очень большая территория, чтобы ходить, отдыхать, заниматься спортом и тд. Конечно же все объекты бизнеса, которые там сейчас расположены, они должны вписаться в существующую концепцию. Ничего ломать не надо. Но привести в порядок необходимо», — отметил аким Костанайской области.
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