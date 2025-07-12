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Женщина заблудилась в степи Костанайской области

— Сегодня, 11:52
Изображение для новости: Женщина заблудилась в степи Костанайской области

Фото взято с сайта ortcom.kz

Минувшей ночью в Костанайской области в Фёдоровском районе между сёлами Банновка и Цабелевка, женщина 1971 г.р. ушла в неизвестном направлении и вскоре потерялась в поле.

У неё при себе был мобильный телефон, что значительно облегчило работу спасателей. Связь с ней поддерживалась на протяжении всей операции, это позволило оперативно установить местоположение и направить группу. Женщину благополучно эвакуировали.

В медицинской помощи она не нуждалась.



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