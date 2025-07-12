Минувшей ночью в Костанайской области в Фёдоровском районе между сёлами Банновка и Цабелевка, женщина 1971 г.р. ушла в неизвестном направлении и вскоре потерялась в поле.
У неё при себе был мобильный телефон, что значительно облегчило работу спасателей. Связь с ней поддерживалась на протяжении всей операции, это позволило оперативно установить местоположение и направить группу. Женщину благополучно эвакуировали.
В медицинской помощи она не нуждалась.
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Жаңалықтар - 10.07.25-видео https://youtu.be/4nD3KpkO6GY
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