Казахстанцы смогут контролировать действия судисполнителей, передает LS.
По словам вице-министра юстиции Бекболата Молдабекова, в стране запущен «Цифровой помощник».
«Появилось мобильное приложение «Әділет», которое помогает гражданам контролировать действия частного судебного исполнителя. Человек заходит в свой личный кабинет и видит, что ЧСИ в его кейсе должен был сделать необходимые действия, но не сделал. То есть он санкцию должен был внести, но не внес. Теперь гражданин что делает? Нажимает невыполненное действие и отправляет ему обращение. Не надо больше за ним бегать, искать его, звонить ему. Он пишет текст и отправляет», – сообщил он.
Если в течение трех дней судебный исполнитель не отреагировал, то жалоба на него поступает в палату частных судебных исполнителей, продолжил вице-министр.
«А если в течение семи дней палата не отреагировала, то обращение поступает в министерство юстиции. И ведомство на основании ответа судебного исполнителя уже принимает меры», – объяснил Б. Молдабеков.
В целом, по его словам, с помощью приложения планируется внедрение системы оценки действий или бездействия судебного исполнителя. Особый акцент сделан на ужесточении ответственности: в случае выявления двух нарушений ЧСИ будет лишаться лицензии.
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