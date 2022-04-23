USD 443.99
EUR 479.69
RUB 5.67
kk ru en
  1. Home
  2. Новости
  3. 14-летняя девочка пропала в Костанае

14-летняя девочка пропала в Костанае

Vinkmag ad

Информацию о розыске распространили волонтёры поиского-спасательного отряда «Дос». 

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:

Код этого блока:


Предыдущая новость

Пешехода сбили в Рудном