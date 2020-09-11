14-летнюю девочку разыскивают в Костанайской области

Отделом полиции района Беимбета Майлина разыскивается Карпенко Анна Анатольевна, 2005 года рождения.

Несовершеннолетняя жительница села Валерьяновка около 16.00 часов 9 сентября ушла из дома и до настоящего времени местонахождение ее неизвестно. Ранее неоднократно уходила. Состоит на учете в отделе полиции по категории «беспризорный». С заявлением в ОП с просьбой оказать содействие в поисках обратились родители подростка вечером 10 сентября.

Активное участие в поисках оказывают волонтеры района Беимбета Майлина «Молодая гвардия», в составе 20 человек и города Лисаковска «Жас жүректер», 25 человек. Также в поисках задействованы представители отдела образования района, местные жители. Всего более 150 человек. Кроме того, ориентирован личный состав области.

Приметы без вести пропавшей: рост 172 см., волосы светло-русого цвета до плеч, глаза серо-зеленого цвета.

Была одета: шорты бирюзового цвета, футболка желтого цвета, кроссовки красного цвета.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетней или имеется какая-либо информации просим сообщить в отдел полиции района Беимбета Майлина по номерам телефона 8-714-36-3-74-63, 8-771-898-28-38 или «102».

Стражи порядка отмечают, что о потерявшихся гражданах необходимо незамедлительно сообщать в полицию. Тем более, если речь идет о несовершеннолетних.

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