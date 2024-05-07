14 миллионов деревьев не смогут высадить в Костанайской области из за паводка

Все дело в том, что территории, которые были утверждены на этот год под высадку, сильно затопило талой водой, и проехать к местам посадки сейчас невозможно. Из-за этого управление природных ресурсов расторгло договор на покупку посадочных материалов.

В Костанайской области был разработан комплексный план по воспроизводству леса на 2021-2025 годы. По плану за это время на территории региона необходимо высадить 160 миллионов деревьев, это сосна, береза и кустарники. Однако в этом году возникли проблемы. 4 тысячи гектаров, где должны были высадить саженцы, в период паводка затопило, и проехать к площадям посадки сейчас невозможно.

«Для подсыхания затопленных площадей, необходимо время. Но, ожидание этого времени невозможно, из-за того, что по истечению этих сроков посадка леса в наших климатических условиях является нецелесообразным. Исходя из сложившейся ситуации было принято решение расторгнуть часть договоров по приобретению посадочных материалов на весну», — Нурлан Катарбеков, руководитель Управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Костанайской области.

Нурлан Катарбеков отмечает, что на каждый год у них определены участки, где будут высажены деревья. Глава области поинтересовался, нельзя ли заменить участок. Но, этот вопрос в управлении природных ресурсов не рассматривали. План посадки деревьев на этот год составляет — 7 тыс. гектаров. Половина из которых пострадала в результате весеннего половодья.

«Вы пошли по легкому пути, если надо согласовать с министерством давайте согласуем. Средства выделены, не осваиваете. Дополнительно предложений по замене участков не предлагаете. Принципиально они наверняка не отличаются друг от друга. Есть планы, но можно же их как-то откорректировать», — Кумар Аксакалов, аким Костанайской области.

Кумар Аксакалов поручил управлению природных ресурсов на этой неделе проработать этот вопрос, и всё-таки подыскать другие участки для высадки деревьев.

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