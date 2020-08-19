14 новых случаев коронавируса зафиксировали в Костанайской области

В Костанайской области выявлено 14 случаев заражения коронавирусной инфекцией
В разрезе городов и районов: г.Костанай-7, г.Рудный-5, Амангельдинский район-2.
Пациенты обследованы по самообращению, с профилактической целью, а также с симптомами — боль в горле, температура, слабость. Результат ПЦР исследования показал положительный результат.
Все контактные лица взяты под медицинское наблюдение. Профилактические и противоэпидемические мероприятия продолжаются.
Кроме того, по оперативным данным выгрузки ИС «Бюро госпитализации» за 18 августа 2020 года с диагнозом Пневмония в Костанайской области госпитализировано 2 человека.
По состоянию на 18 августа года в регионе выявлено 3290 человека с инфекцией COVID-19, выздоровело 2708.
COVID-2019 в Казахстане
103571 - зарегистрированно
86286 - выздоровевших
1415 - летальных случаев
3290 - в Костанайской области