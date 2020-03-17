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14 новых случаев заражения коронавирусом подтвердили в Нур-Султане

Eugene Hoshiko / AP/TASS

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В Нур-Султане зарегистрировали 14 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил министр здравоохранения Елжан Биртанов.

Все заболевшие взяты на карантин. Контактные лица определены, проводится изоляция, сообщает informburo.kz

Вступило в силу новое постановление главного санврача, по которому к категории 1а относятся Франция, Италия, Испания, Иран, Германия, к категории 1 б – Китай, Юная Корея, страны Шенгенской зоны.

На сегодня в стране зарегистрировано 27 случаев заражения коронавирусом. С 16 марта в Казахстане действует чрезвычайное положение, приняты ограничительные меры.

Минздрав Казахстана рекомендует придерживаться пяти мер профилактики:

-часто и тщательно мыть руки и лицо с мылом;
-использовать спиртовые антисептики для рук;
-избегать мест массового скопления людей;
-избегать контакта с больными людьми;
-в случае появления симптомов простудных заболеваний (повышение температуры тела, заложенность носа, кашель, боль в горле) необходимо немедленно вызвать скорую помощь на дом.

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