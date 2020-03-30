14 случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Челябинской области

Сегодня, 30 марта, губернатор Алексей Текслер в правительстве Челябинской области провёл брифинг по ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе, передает www.1obl.ru

Он сообщил о том, что за сутки пришло ещё два положительных результата. Итого в области зарегистрировано 14 случаев заражения коронавирусом Covid-19.

«Все они госпитализированы и изолированы. У одного человека нет никаких проявлений заболевания. У десяти человек болезнь протекает в лёгкой форме. У троих есть фарингит, пневмония. Других, тяжёлых последствий нет»,— рассказал Алексей Текслер.

По последним данным, результаты ещё семи человек на данный момент ждут из новосибирского «Вектора». Отметим, что сегодня должны выписать первого пациента из миасского медцентра.

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