143 призёра и 29 золотых: как прошла олимпиада по математике и информатике в Костанае

В Костанае завершилась Республиканская олимпиада по общеобразовательным предметам — математике и информатике. Итоги подвели торжественной церемонией награждения сильнейших участников со всей страны.
В течение двух дней 308 старшеклассников из 23 команд, представляющих все регионы Казахстана, соревновались в решении сложных задач. Участникам предстояло продемонстрировать не только высокий уровень знаний, но и логическое мышление, а также навыки глубокого анализа.
Организаторы отметили высокий уровень проведения олимпиады — без технических сбоев, с обеспечением прозрачности за счёт прямой трансляции.
По итогам соревнований 143 школьника стали призёрами и были награждены медалями, дипломами и памятными подарками от имени Министерства просвещения РК и Республиканского научно-практического центра «Дарын».
Золотые медали получили 29 участников, серебряные — 44, бронзовые — 70.
Среди призёров — ученик 11 класса лицея-интерната «Білім-Инновация» Саматов Алихан, который завоевал бронзовую медаль по математике.
Кроме того, пять образовательных грантов на обучение в Рудненском индустриальном университете получили призёры олимпиады по информатике.
