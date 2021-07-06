144 казахстанца находятся в состоянии крайней степени тяжести из-за коронавируса

За сутки 4 июля от коронавируса и связанной с ним пневмонии в Казахстане умерли 22 человека. 144 пациента находятся в состоянии крайней степени тяжести, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

4 июля от коронавируса с подтвержденным ПЦР в Казахстане скончались 20 человек. Еще двое умерли из-за пневмонии с симптомами COVID-19.

На утро 6 июля лечение от COVID-19 продолжают получать 33 029 человек, из них 31 703 имеют положительный ПЦР и 1326 — отрицательный. В стационарах находится 10 041 пациент, продолжают лечение на дому 22 988 пациентов.

Из числа заболевших в тяжелом состоянии находятся 623 пациента, в состоянии крайней степени тяжести — 144 пациента. 76 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

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