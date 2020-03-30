144 нарушения режима ЧП выявлено в Костанайской области

Как сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области, с 27 марта текущего года сотрудниками полиции были проведены рейдовые мероприятия по торговым объектам, непродовольственным рынкам, объектам общественного питания на соблюдение карантинного режима.

В результате проверок выявлено 144 нарушения, из них 52 – за сутки. Среди них 81 нарушение масочного режима, 21 нарушение за отсутствие перчаток продавцов и обслуживающего персонала, 35 нарушений за отсутствие антисептиков в магазинах, 7 нарушений реализации хлебобулочных изделий без упаковок.Из общего количества 55 нарушений всего пришлись на город Костанай, отсутствие масок – 20 нарушений, отсутствие антисептиков – 19 случаев, отсутствие перчаток у продавцов – 16.

В Рудном выявлено 53 нарушения, 50 из которых связаны с масочным режимом. В Аркалыке 1 случай отсутствия маски и 2 случая отсутствия антисептиков. В Житикаре 1 факт нарушения масочного режима и 2 отсутствие перчаток у мастеров в парикмахерских. В Лисаковске 3 случая отсутствия антисептика в магазинах. 27 случаев нарушения карантинного режима пришлось на районы.

По всем фактам были собраны административные материалы по статье 476 КоАП РК «Нарушение режима ЧП».

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