С начала года 145 человек привлекли к ответственности за буллинг, сообщил заместитель председателя комитета административной полиции Министерства внутренних дел Казахстана Алексей Милюк.

На постоянной основе принимаются меры по совершенствованию законодательства. В прошлом году были приняты законодательные поправки, ужесточающие уголовную и административную ответственность за преступления против несовершеннолетних. Исключено примирение за насилие над детьми, за изнасилование малолетних только пожизненное лишение свободы. Введена уголовная ответственность приставание сексуального характера к несовершеннолетним.

«В результате в текущем году количество преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних снизилось на 21%. Также была введена адмответственность за буллинг. В текущем году привлечено 145 нарушителей. Кроме того министерством разработан проект нового закона, направленного на профилактику правонарушений. Отдельным блоком закрепляются вопросы профилактики подростковой преступности. В рамках этого законопроекта будет пересмотрена компетенция государственных органов по оказанию несовершеннолетним правовой, социальной, психологической и педагогической помощи. Обновлены категории лиц, подлежащих профилактическому контролю», — сообщил Алексей Милюк.

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