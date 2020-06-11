145 домов в Костанае остаются без горячей воды. Когда возобновится подача, рассказали в ГКП «КТЭК»

На сегодня, 11 июня, в Костанае без горячей воды остаются 145 домов. Но скоро эта цифра вновь изменится. Пока в сторону увеличения. Дело в том, что в микрорайне Западный отключат от горячего водоснабжение 23 дома. Здесь начнут капитальную реконструкцию основной теплотрассы, которая основательно не ремонтировалась 30 лет, сообщает alau.kz

В Костанае без горячей воды сейчас находятся 145 домов. Об этом сообщили в теплокомпании. Большая часть — 136 домов, в южной части города. Здесь отключение связано с реконструкцией на участке ул.Генерала Арыстанбекова в границах пр.Абая -ул.Чкалова. Когда точно люди получат горячую воду, говорят в КТЭК, зависит от подрядчиков, работающих на этих участках.

«Для нас факт тот, что мы не можем подать воду именно по их. 132 плюс в 5 микрорайоне еще 2 дома добавляются связанны с этой реконструкцией до 20 июня, по словам ТОО «Ариск», но опять же мы не гарантируем эти сроки»,- говорит менеджер по связям с общественностью ГКП «КТЭК» Салтанат Касенова.

Помимо этого от горячей воды отключены еще 9 домов. Среди них дольше всех без коммунальной услуги остается двор по проспекту Аль-Фараби 36А. Еще весной поступило обращение жителей в акимат с просьбой убрать трубы наружного исполнения КТЭК под землю.

«В результате земляных работ были повреждены сети. Сегодня мы вынуждены месяц держать там бригаду — это не позволительная роскошь. Сбивают с толку»,- сказала Салтанат Касенова.

Жители еще трех домов по улицам Гоголя и Касымханова остаются без горячей воды с 11 мая. Здесь средний ремонт перешел в разряд капитального неожиданно для самих работников КТЭК.

«По результатам трех вскрытий земляного полотна было принято решение заменить 100 метров теплосети на новою, так как состояние трубы не может гарантировать успешное прохождение отопительного периода данных домов. С понимаем придется потерпеть до 15 июня ориентировочно»,- сообщила Салтанат Касенова.

Без горячей воды находятся и два дома по улице Карбышева. Здесь идет капитальный ремонт теплотрассы. С 12 июня к ним добавятся еще 23 дома в Западном микрорайоне. Как отметили в КТЭК, им выделили деньги из областного бюджета на реконструкцию тепломагистрали ТМ13, протяженностью 1,2 километра, она не ремонтировалась уже 30 лет. Работы будут идти в течение всего лета, их завершение планируется к 1 сентября.

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