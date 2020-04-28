148 тысяч человек получили 42 500 в Костанайской области

В Казахстане продлен режим ЧП, поэтому те, кто потерял свой доход из-за карантина, снова получат социальную помощь в размере 42500 тенге. При этом получателям заново подавать заявление не нужно, деньги поступят на счет автоматически. Правда, повторную выплату смогут получить не все, сообщает alau.kz

В Костанайской области за первый месяц чрезвычайного положения государственную социальную помощь получили 148 тысяч человек, на общую сумму 6,3 млрд тенге. Это люди, потерявшие свои доходы. Им выплатили сумму, равную минимальной заработной плате — 42500 тенге.

«Хотела бы напомнить, о том что социальная выплата на случай потери дохода осуществляется индивидуальным предпринимателям, также работникам субъектов малого, среднего и крупного предпринимательства, находящиеся в отпусках без сохранения заработной платы. Также за социальной выплатой могут обратиться работники некоммерческих организаций», — говорит заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ акимата Костанайской области Аида Хусаинова.

Кроме того, к получателям относятся работавшие и потерявшие доход студенты, плательщики единого совокупного платежа и те, кто работал по договорам гражданско-правового характера. Но накануне, президент страны объявил о продлении режима ЧП, и повторной выплате 42 500 тенге. Для этого подавать заявление повторно не нужно. Она будет назначена автоматически тем, кто первоначально подал заявление до 15 апреля. Те, кто сделал это позже и получил выплату, больше претендовать на неё не может. Но, если человек по разным причинам не согласен с таким решением, он может написать письменное обращение на электронные адреса: 42500@enbek.kz, 42500@gfss.kz. Есть и другие исключения.

«На повторные выплаты не могут претендовать лица у которых восстановлен доход в связи с возобновлением деятельности, также лица, которые отказались от осуществления социальной выплаты добровольно»,- сообщила Аида Хусаинова.

Аида Хусаинова указала, что сейчас вопросов о получении соцпомощи стало гораздо меньше. Меньше стало и тех, кто хочет вернуть уже полученные деньги. Но один вопрос все-таки остался. Как быть людям, которым одобрили заявку, но они по разным причинам не предоставили сведения о банке?

«В случае отсутствия сведений о банке, либо о номере банковского счета заявитель в праве предоставить номер банковского счета в течение месяца после завершения периода действия чрезвычайного положения, либо его отмены»,- сказала Аида Хусаинова.

Таким образом, те, кто еще не получил деньги, смогут их получить позже. Что касается, костанайцев, которые еще не подали заявление на соцпомощь, то они могут это сделать до конца действия режима ЧП.

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