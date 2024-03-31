15 дней – срок, после которого будут применять эвтаназию по отношению к бродячим собакам в Казахстане

В законопроект «Об ответственном обращении с животными» собираются внести правки, которые предусматривают применение эвтаназии спустя 15 дней по отношению к бродячим собакам и 60 дней к тем, у кого есть хозяева, об этом сообщил автор законопроекта Едил Жанбыршин в мажилисе, передает informburo.kz

«Для регулирования количества больных животных, проявляющих агрессию, неустановленных и невостребованных со стороны зоозащитных организаций и иных, предусмотрены такие нормы, как применение эвтаназии в течение 15 дней, если это бродячие собаки, и в течение 60 дней, если это безнадзорные животные», – сказано в законопроекте.

В кулуарах мажилиса Едил Жанбыршин отметил, что содержание собак во временных пунктах обходится очень дорого.

«Есть расчёты и нормы, сколько тратится деньги на вакцинацию и стерилизацию. Но если мы будем содержать собак несколько месяцев – это огромные суммы. Например только в одной области содержание временного пункта обходится в 13 млн тенге – это Восточно-Казахстанская область», – сказал депутат мажилиса.

Он также добавил, что в законопроект депутаты могут вносить правки и слушать другие предложения. Но как автор законопроекта он склоняется к тому, чтобы оставить изначальные сроки – 15 дней для бродячих собак и 60 дней для безнадзорных.

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