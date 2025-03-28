В Костанае в центре обсуждения оказался Телеграм канал. Родители, обеспокоенные безопасностью своих детей, обратились в полицию с жалобами на оскорбительные посты, которые с изображениями подростков порочили их честь и достоинство.

«Через систему «КИБЕРНАДЗОР» мы четырежды блокировали этот канал. Совместно с прокуратурой области и Управлением образования, были предприняты меры для исключения школьников и студентов из этого чата», — рассказал начальник ДП Костанайской области Ерлан Файзуллин

Сейчас проводится расследование по факту распространения ложной информации через интернет — платформы. Подобные действия могут повлечь наказание до трех лет лишения свободы.

«Оперативникам удалось установить 15-летнего жителя Костаная, который имел доступ к управлению каналом. Он получал деньги за размещение и удаление публикаций.На данный момент он является свидетелем в деле, однако его действия будут тщательно оценены в рамках расследования. Полиция проводит все необходимые оперативно — розыскные мероприятия, для установления всех причастных к правонарушению лиц. Социальные сеть могут быть местом как для общения и развлечений, так и для распространения насилия и порнографии, что может привести к пагубным последствиям. Уделяйте внимание интернет — активности ваших детей и контролируйте их доступ в сети. Ответственность за их безопасность лежит на вас»,- обратился к родителям начальник Департамента.

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