По факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 10 марта 2026 года около 16:10 в Костанае, установлено, что автомобилем марки Chevrolet Cobalt управлял несовершеннолетний.

Кто был за рулём

Как сообщили в правоохранительных органах, за рулём транспортного средства находился 15-летний подросток, не имеющий права управления.

Ответственность за передачу управления

Также установлено лицо, передавшее управление автомобилем несовершеннолетнему. В отношении него будет возбуждено административное производство.

Нарушителю грозит ответственность по части 5 статьи 612 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях — за передачу управления лицу, не имеющему водительских прав.

Назначена экспертиза

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза. Она позволит определить степень тяжести вреда, причинённого здоровью пострадавших.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, во дворе одного из жилых домов произошёл наезд на ребёнка. Инцидент случился возле дома №6 по улице Арыстанбекова. Информацию подтвердили в пресс-службе ДП Костанайской области.

