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15-летняя девочка пропала в Костанае

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Информацию о розыске распространяют волонтёры поисковых отрядов Костанайской области. 

26 июня ушла из дома №44 по улице Кобланды батыра 15-летняя Полина Попова. До сих пор о ней ничего неизвестно.

Мы запросили информацию в пресс-службе ДП Костанайской области.

 

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