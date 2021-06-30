15-летняя девочка пропала в Костанае

Информацию о розыске распространяют волонтёры поисковых отрядов Костанайской области.

26 июня ушла из дома №44 по улице Кобланды батыра 15-летняя Полина Попова. До сих пор о ней ничего неизвестно.

Мы запросили информацию в пресс-службе ДП Костанайской области.

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