Представители уголовно-исполнительной системы Костаная отметили, что на строительство нового здания следственного изолятора требуется примерно 15 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Это дорого для бюджета, а потому в городе рассматривают возможность привлечения частного партнера и реализации проекта в формате ГЧП. Однако сейчас весь процесс застрял на этапе разработки ПСД, передает «Седьмой канал».

Для того, чтобы получить документы, необходимо знать, на каком земельном участке разместят объект. А с этим возникла проблема, ведь нужных участков в городе просто нет. Кроме того, нового здания СИЗО нет и в генплане, а корректировка документа займет не меньше двух лет.

«Предоставление земельного участка для строительства СИЗО на территории города Костанай невозможно в связи с тем, что любое строительство необходимо производить в соответствии с проектом детальной планировки. Проект детальной планировки для данного земельного участка не разработан, и он отсутствует в настоящее время», – прокомментировала ситуацию руководитель отдела архитектуры города Костаная Гулсара Курмангалиева.

Строить же следственный изолятор в Костанае должны начать уже в следующем году. Дело в том, что ныне существующее было построено еще в конце 19 века для царской жандармерии. Все эти почти 130 лет к нему прирастали новые корпуса, но сейчас они не соответствуют необходимым нормам.

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