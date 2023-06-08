15 пожарных предстали перед судом в Костанае

Дело о совершении коррупционного преступления начали рассматривать в костанайском суде №2. Перед судом предстали 15 человек. Основной фигурант начальник управления кадровой политики департамента по ЧС Бауржан Алимбаев.

Согласно материалам дела, он брал деньги с сотрудников противопожарной службы области за прохождение аттестации на соответствие занимаемой должности, и за переводы на другую должность. Подчиненным он сообщал, что без взятки это невозможно. За это ему передавалось от 30 до 150 тысяч тенге с человека. В итоге, было незаконно собранно более полумиллиона тенге.

Алимбаеву должны предъявить обвинения в неоднократном совершении мошенничества лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, неоднократно, и в неоднократном получении взяток. Остальные фигуранты, руководители пожарных подразделений, рядовые сотрудники и гражданские лица. Они обвиняются в передаче взяток, либо в пособничестве этому, либо в покушениях на эти деяния. Едва начавшись процесс был отложен, так как некоторым его участникам потребовались обвинительные акты на государственном языке.

На его перевод прокурор запросил несколько дней. Суд также постановил в течение этого времени провести проверку по ходатайствам фигурантов об оказании на них давления со стороны лиц, проводивших досудебного следствие.

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