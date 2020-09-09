15 тысяч компьютеров дополнительно закуплено для школьников, обучающихся на дистанционке

В Костанайской области до середины сентября значительно пополнится компьютерный парк школ. Уже сегодня пришла первая партия нового оборудования. Это системные блоки, мониторы, клавиатуры. Они предназначены для школьников, которые находятся на дистанционке. Подробнее об этом, и о том куда обращаться, если возникли трудности при получении компьютера, передает alau.kz

С переходом на дистанционку главным атрибутом для учебы стал персональный компьютер. По словам директора центра информатизации управления образования Асета Айсина, на сегодня острой потребности в компьютерах у детей нет. Если говорить в цифрах, то на дистанционном обучении сейчас 66 тысяч человек, из них компьютерами от организаций образования обеспечены 11 188, а 53 тысячи школьников имеют собственное оборудование. Но ситуация может измениться по разным условиям. Поэтому из правительственного резерва было выделено 2 млрд 357 млн тенге на закуп дополнительных компьютеров.

«То есть если ухудшится санитарно эпидемиологическая ситуация, школы, которые обучаются в штатном режиме их сейчас у нас 325 школ, они будут постепенно переходить в дистанционный формат и тем детям у которых не будет компьютеров из этого резерва они будут выданы», — рассказал директор центра информатизации и оценки качества образования управления образования акимата Костанайской области Асет Айсин.

Новые компьютеры нужны и на случай, если уже выданный сломался. Но вся техника для детей выдается на возвратной основе, подчеркивают в центре информатизации. Первая партия компьютеров пришла сегодня из Алматы, это 1500 единиц. До 15 сентября ожидаются еще поставки, и в итоге в область придет 15222 ПК. Между тем, проектный офис «Костанай-адалдык аланы» совместно с сотрудниками управления образования и программистами проверяют, соответствует ли эта техника, заявленной.

«Пока никаких нарушений не было. Вы можете посмотреть, вот специалисты согласно техническим спецификациям проверяют все внутренности, то есть все комплектующие. Девочки у нас подключают компьютеры, все смотрится. Если будут какие-то дефекты эти компьютеры будут возвращены», — поделилась руководитель проектного офиса «Костанай-адалдык аланы» Анжела Альжанова.

Все эти компьютеры будут распределены между районными и городскими организациями образования. Анжела Альжанова добавила, что специалисты фронт офиса будут также следить за их распределением. Проверят также компьютеры, которые уже раздали.

«То есть те списки, которые предоставили акиматы в управление, в отделы образования на каждого ребенка. Соответственно мы проверим, что действительно ребенок получил компьютер и может обучаться уже и родители будут иметь возможность уже не переживать и не думать об этом», — добавила Анжела Альжанова.

Асет Айсин и Анжела Альжанова также указали, что если родители или школьники столкнулись с проблемой при получении компьютера, то можно обратиться во фронт-офис «Костанай-адалдык аланы», либо на телефон доверия управления образования.

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