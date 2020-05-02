15 тысяч на комуслуги для квартирантов: власти могут изменить правила

Заместитель председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства ​Бейбут Шаханов рассказал, смогут ли нуждающиеся арендаторы жилья получить средства для оплаты коммунальных услуг в размере 15 тысяч тенге на период режима ЧП в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Многие казахстанцы возмутились тем фактом, что проживающие на съемных квартирах и подпадающие под требования за неимением собственного жилья, а следовательно и спецсчета, не получат компенсацию в размере 15 тысяч тенге на комуслуги на период режима ЧП.

«В настоящее время рассматриваются поправки в утвержденные правила как раз с учетом поступивших от населения предложений. И с учетом этих предложений будет рассматриваться возможность использования лицевых счетов родственников, совместно проживающих», — сказал Бейбут ​Шаханов.

«В случае если это съемные квартиры, то будет предоставляться возможность акиматам предусмотреть такие условия, когда будут обращаться те лица, которые относятся к 7-й категории», — пояснил он.

По его словам, заявления на погашение счетов на оплату коммунальных услуг от казахстанцев поступают ежедневно. По предварительным расчетам помощь получат 1 миллион 600 тысяч человек.

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