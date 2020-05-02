15 тысяч на комуслуги для квартирантов: власти могут изменить правила

COVID-2019 в Казахстане
3800 - зарегистрированно
965 - выздоровевших
25 - летальных случаев
50 - в Костанайской области
Заместитель председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Бейбут Шаханов рассказал, смогут ли нуждающиеся арендаторы жилья получить средства для оплаты коммунальных услуг в размере 15 тысяч тенге на период режима ЧП в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Многие казахстанцы возмутились тем фактом, что проживающие на съемных квартирах и подпадающие под требования за неимением собственного жилья, а следовательно и спецсчета, не получат компенсацию в размере 15 тысяч тенге на комуслуги на период режима ЧП.
«В случае если это съемные квартиры, то будет предоставляться возможность акиматам предусмотреть такие условия, когда будут обращаться те лица, которые относятся к 7-й категории», — пояснил он.
По его словам, заявления на погашение счетов на оплату коммунальных услуг от казахстанцев поступают ежедневно. По предварительным расчетам помощь получат 1 миллион 600 тысяч человек.