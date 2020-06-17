15 тысяч на комплатежи. Более 220 миллионов тенге перечислили жителям Костанайской области

227 миллионов тенге перечислили на лицевые счета жителям Костанайской области, чтобы оплатить их коммунальные задолженности. Это было сделано в рамках государственной поддержки, которая составила 15 тысяч тенге за каждый месяц действия режима ЧП. Однако эта сумма покрыла лишь 30 процентов от всех поданных заявок в нашем регионе, передает alau.kz

За возмещением выплат на коммунальные услуги жители Костанайской области обращались с конца апреля. Тогда управление ЖКХ рассчитывало, что заявки на государственную поддержку могут подать 50 тысяч человек. Столько возможных участников, соответствующих категориям акции, насчитали в регионе. Но в итоге число поданных заявлений на сегодня составило только 70 процентов от заявленной цифры.

«Поступило 35 тысяч обращений. Из них одобрено более 24 тысяч. Если подробнее, то это 24 100 одобрено уже. Это те категории граждан, которые гарантировано от государства получат за 2 месяца, если считать в совокупности, по 30 тысяч на лицевые счета тем коммунальным предприятиям, с которыми у них заключены договора»,- рассказал Кенжалы Чингиз, заместитель руководителя управления энергетики и жкх акимата Костанайской области.

Отказы получили 9 тысяч заявителей. Они не попадали под условия объявленной акции. А вот оставшиеся на сегодня 1750 заявок без какого-либо статуса сейчас находятся в обработке. В управлении планируют, что за ближайшие 2 недели по ним вынесут решение одобрения или отказа. Тем временем прием обращений за 15 тысячами на погашение коммунальных долгов все еще продолжается, хотя возмещение люди получат только за 2 месяца, пока действовал режим ЧП — это апрель и май.

«У нас ограничений по датам нет. То есть и последний рабочий день июня мы будем принимать: все наши коллеги, все государственные органы, кто задействован в этом, Call-центры будут принимать с последующей обработкой в следующем месяце»,- сказал руководитель управления.

Планируется, что тем, кто обратится до конца этого месяца, деньги на лицевые счета коммунальных служб перечислят в июле. По всем заявкам, которые были поданы раньше, перечисления должны произойти до конца этого месяца.

«За май уже была проплата порядка 227 миллионов. Если брать в процентном соотношении, то примерно 30 процентов от тех заявлений, которые поступили. В текущем месяце у нас примерно такая же сумма стоит – 227 миллионов по плану финансирования»,- сообщил Кенжалы Чингиз.

На сегодня 70 процентов заявителей не получили положенные им начисления. В июне такие выплаты еще не проводились. Но чтобы большую часть оставшихся без начислений не переносить на июль, в управлении намерены увеличить заявленную по июньскому плану сумму в 227 миллионов тенге. Это позволит покрыть коммунальные долги на лицевых счетах большему числу людей, чем это было сделано в мае. Целиком же закрыть вопрос о начислении 15 тысяч должны в конце второго летнего месяца.

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