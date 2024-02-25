USD 449.88
EUR 486.64
RUB 4.83
  1. Home
  2. Новости
  3. Власть
  4. 15 тысячам казахстанцам запретили покидать страну

15 тысячам казахстанцам запретили покидать страну

Фотография для новости 15 тысячам казахстанцам запретили покидать страну

pixabay.com

Больше 6 тысяч граждан привлекли к административной ответственности за неуплату алиментов в прошлом году. А в рамках уголовного кодекса почти 300 дел направили в суд. Такие данные представили на брифинге в Министерстве юстиции, передаёт «24KZ».

Зачастую нарушители не платят алименты из-за отсутствия официальной работы или имущества, на которое можно наложить взыскание. Почти 15 тысячам злостных неплательщиков запретили покидать страну.

Талгат Уали, официальный представитель Министерства юстиции РК: — При этом отдельные должники, имея реальные материальные возможности, намеренно уклоняются от содержания своих детей либо скрывают свое имущество. По всем проблемным исполнительным производствам о взыскании алиментов судебными исполнителями принимаются меры принудительного характера. В некоторых случаях затрудняется взыскание алиментов из-за отсутствия у должника постоянного дохода и имущества.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Минпросвещения установило требования к школьным поварам
Следующая новость

«Люди сначала побежали за наличкой»: Нацбанк заявил о сокращении объемов мобильных переводов