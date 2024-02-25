15 тысячам казахстанцам запретили покидать страну

Больше 6 тысяч граждан привлекли к административной ответственности за неуплату алиментов в прошлом году. А в рамках уголовного кодекса почти 300 дел направили в суд. Такие данные представили на брифинге в Министерстве юстиции, передаёт «24KZ».

Зачастую нарушители не платят алименты из-за отсутствия официальной работы или имущества, на которое можно наложить взыскание. Почти 15 тысячам злостных неплательщиков запретили покидать страну.

Талгат Уали, официальный представитель Министерства юстиции РК: — При этом отдельные должники, имея реальные материальные возможности, намеренно уклоняются от содержания своих детей либо скрывают свое имущество. По всем проблемным исполнительным производствам о взыскании алиментов судебными исполнителями принимаются меры принудительного характера. В некоторых случаях затрудняется взыскание алиментов из-за отсутствия у должника постоянного дохода и имущества.

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