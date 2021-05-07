15 золотых медалей привезли Костанайские гиревики из Узбекистана

Первое общекомандное место занял Казахстан на Чемпионате Азии по гиревому спорту, который проходил в Ташкенте. Представляли нашу республику 25 спортсменов. В том числе и гиревики из Костаная, они привезли из Узбекистана сразу 15 золотых медалей.

На минувшей неделе завершился Чемпионат Азии по гиревому спорту. Наши спортсмены приехали с отличными результатами. Казахстан занял первое общекомандное место. Яна Литвинова на этом Чемпионате установила рекорд Республики Казахстан в своей весовой категории.



«На Чемпионате Азии я показала свой лучший результат. Я вырвала гирю весом 24 кг 180 раз. Я стала Чемпионкой Азии. Это были непередаваемые впечатления .Это мой лучший результат и личный и мною был установлен рекорд республики Казахстан в своей весовой категории«,- делится впечатлениями Чемпион Азии 2021 Яна Литвинова.

Девушка уверена, что ей удалось добиться такого успеха, благодаря ежедневным тренировкам и поддержке близких. Она занимается гиревым спортом более 5 лет, и за это время стала мастером спорта международного класса по гиревому спорту, а так же чемпионкой Мира среди юниоров в 2019 году. Яна рассказала, что у каждого соревнования есть свои особенности. Недавний Чемпионат не стал исключением.



«Мы, конечно готовились на гирях немного другого типа. Мы занимаемся на уральских гирях , а там были гири советского образца. Но это не помешало нам преодолеть этот камень преткновения и выполнить то, что мы задумали, на то что мы работали «, — рассказывает Яна

Из 25 спортсменов практически все завоевали медали разного достоинства. На этом Чемпионате было обязательное условие — допускались лишь сильнейшие представители Азиатского региона. Как отмечает тренер ДЮСШ им. К.Оспанова Олег Комаров, ребята выступили достойно, улучшив и казахстанские рекорды, и личные.

«В целом чемпионат прошел на таком высоком уровне скажем так с свойственным востоку колориту, который прослеживался и в награждении и в оформлении зала , все было красочно интересно , были конечно такие организационные проблемы, связанные с инвентарем, но в целом Чемпионат прошел хорошо«, — говорит Олег Комаров

Сейчас спортсмены готовятся выступить на республиканской Универсиаде, которая состоится в городе Нур-Султан, после примут участие в Чемпионате Казахстана

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