15 золотых медалей завоевали Костанайские гиревики на Чемпионате РК

3 бронзовых, 10 серебряных и 15 золотых медалей завоевали наши спортсмены — гиревики на Чемпионате Казахстана, который состоялся в городе Петропавловск на минувшей неделе. Костанайские гиревики показали отличный результат в традиционных упражнениях, а также попробовали себя в новых, и даже установили рекорд

Три золотые медали завоевала на прошедшем Чемпионате Казахстана мастер спорта Международного класса — Екатерина Литвинова. Она приняла участие во всех номинациях, подняв 24-килограммовую гирю 115 раз, впервые выполнив норматив мастера спорта международного класса РК. На этом чемпионате девушка попробовала себя и в новом упражнении — толчок 2 гирь, где показала лучший результат.



В мае этого года будет 4 года, как я занимаюсь гиревым спортом. К этому чемпионату мы готовились, если сказать честно 1 месяц, потому что буквально месяц назад мы делали абсолютно другое упражнение – толчок 2 гирь с длинным циклом, именно на рывок 1 гирей мы переходили – 1 месяц«, — говорит Екатерина Литвинова -Чемпион РК по гиревому спорту .

С 25 по 29 марта в городе Петропавловск состоялся чемпионат Казахстана по гиревому спорту среди молодежи до 22 лет, участвовали и ветераны.

«Новшеством данного чемпионата было то, что у девочек, в отличии от прошлогодних соревнований традиционных, было новое движение – толчок 2 гирь. И вот наши участницы тоже решили поучаствовать в этом упражнении«, — говорит Олег Комаров тренер ДЮСШ №1 им.К.Оспанова

Кирилл Мартынчик занимается гиревым спортом 2 года, на чемпионате Казахстана набрал в сумме 171 очко, сделал толчок 2 гирь по короткому циклу 103 раза, как итог — первый в своей весовой категории до 95 килограммов.

«Трудности в принципе кроме как, моральной так скажем установки не испытывал. Было же просто волнение и все, его нужно было перенаправить в силы» , — признается Кирилл Мартынчик

Сейчас наши гиревики готовятся к предстоящему Чемпионату Азии, который пройдет в Ташкенте. На данный момент туда намерены отправиться 5 спортсменов подопечных Олега Комарова.



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