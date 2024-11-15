Насилие над малолетними и заражение ВИЧ: мужчине вынесли пожизненный приговор

В Павлодаре 48-летнего мужчину приговорили к пожизненному лишению свободы за сексуальные преступления против двух малолетних девочек. В результате его действий обе сестры заразились ВИЧ-инфекцией, передаёт Tengrinews.kz.
Дело рассмотрел специализированный межрайонный суд по уголовным делам Павлодарской области. Заседания проходили в закрытом режиме, приговор огласили публично.
Мужчину признали виновным по части 4 статьи 121 и части 4 статьи 120 УК РК. Как пояснила председательствующая судья Жанна Ныгыбаева, обе нормы предусматривают безальтернативное наказание в виде пожизненного лишения свободы.
Суд установил, что преступления были совершены весной прошлого года. На тот момент сёстрам было 10 и 11 лет. Обе имеют инвалидность. Их мать состояла в отношениях с подсудимым с 2018 года. В день преступления её не было дома.
По словам прокурора, участвовавшей в процессе, мужчина отказался давать показания. Поэтому в суде он не сообщил, знал ли о наличии у него ВИЧ-инфекции.
Отягчающим обстоятельством суд признал совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения. В качестве смягчающих учёл признание вины и отсутствие судимости.
Отбывать наказание осуждённый будет в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности.
Приговор не вступил в законную силу.
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