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Насилие над малолетними и заражение ВИЧ: мужчине вынесли пожизненный приговор

— Сегодня, 17:02
Изображение для новости: Насилие над малолетними и заражение ВИЧ: мужчине вынесли пожизненный приговор

Сгенерировано ИИ


В Павлодаре 48-летнего мужчину приговорили к пожизненному лишению свободы за сексуальные преступления против двух малолетних девочек. В результате его действий обе сестры заразились ВИЧ-инфекцией, передаёт Tengrinews.kz.

Дело рассмотрел специализированный межрайонный суд по уголовным делам Павлодарской области. Заседания проходили в закрытом режиме, приговор огласили публично.

Мужчину признали виновным по части 4 статьи 121 и части 4 статьи 120 УК РК. Как пояснила председательствующая судья Жанна Ныгыбаева, обе нормы предусматривают безальтернативное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Суд установил, что преступления были совершены весной прошлого года. На тот момент сёстрам было 10 и 11 лет. Обе имеют инвалидность. Их мать состояла в отношениях с подсудимым с 2018 года. В день преступления её не было дома.

По словам прокурора, участвовавшей в процессе, мужчина отказался давать показания. Поэтому в суде он не сообщил, знал ли о наличии у него ВИЧ-инфекции.

Отягчающим обстоятельством суд признал совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения. В качестве смягчающих учёл признание вины и отсутствие судимости.

Отбывать наказание осуждённый будет в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности.

Приговор не вступил в законную силу.



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