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Из супермаркета — под арест: в Заречном наказали мужчину за два нарушения

— Сегодня, 14:43
тележка, магазин

pixabay.com


В селе Заречное Костанайского района мужчине назначили 21 сутки административного ареста. Он распивал алкоголь в супермаркете и нарушил ранее установленные судом требования к поведению, сообщили в районном отделе полиции.

По информации правоохранителей, мужчину выявил сотрудник полиции в супермаркете «Солнечный».

В отношении нарушителя составили два административных протокола: за распитие алкогольных напитков в общественном месте и за нарушение установленных судом особых требований к поведению.

Рассмотрев материалы, суд назначил мужчине административный арест на 21 сутки.

В полиции напомнили о необходимости соблюдать общественный порядок и ограничения, установленные судом.



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