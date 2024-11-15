Из супермаркета — под арест: в Заречном наказали мужчину за два нарушения





В селе Заречное Костанайского района мужчине назначили 21 сутки административного ареста. Он распивал алкоголь в супермаркете и нарушил ранее установленные судом требования к поведению, сообщили в районном отделе полиции.

По информации правоохранителей, мужчину выявил сотрудник полиции в супермаркете «Солнечный».

В отношении нарушителя составили два административных протокола: за распитие алкогольных напитков в общественном месте и за нарушение установленных судом особых требований к поведению.

Рассмотрев материалы, суд назначил мужчине административный арест на 21 сутки.

В полиции напомнили о необходимости соблюдать общественный порядок и ограничения, установленные судом.

Что будет с гаражами в Костанае: в архитектуре озвучили предложение Гаражные кооперативы, оказавшиеся внутри городской застройки Костаная, предлагают рассматривать как градостроительный резерв для освоения с...

Дачи Костаная предлагают зарезервировать под жилую застройку Территории садовых обществ Костаная предлагают перевести в градостроительный резерв под селитебную территорию с расчётным сроком...