Из супермаркета — под арест: в Заречном наказали мужчину за два нарушения

В селе Заречное Костанайского района мужчине назначили 21 сутки административного ареста. Он распивал алкоголь в супермаркете и нарушил ранее установленные судом требования к поведению, сообщили в районном отделе полиции.
По информации правоохранителей, мужчину выявил сотрудник полиции в супермаркете «Солнечный».
В отношении нарушителя составили два административных протокола: за распитие алкогольных напитков в общественном месте и за нарушение установленных судом особых требований к поведению.
Рассмотрев материалы, суд назначил мужчине административный арест на 21 сутки.
В полиции напомнили о необходимости соблюдать общественный порядок и ограничения, установленные судом.
Восемь месяцев колонии и пожизненный запрет на вождение: в Костанайской области осудили нетрезвого водителя
Дачи Костаная предлагают зарезервировать под жилую застройку
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.