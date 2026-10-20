Восемь месяцев колонии и пожизненный запрет на вождение: в Костанайской области осудили нетрезвого водителя





В Узункольском районе вынесли приговор мужчине, который сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, уже будучи лишённым водительских прав на семь лет. Суд назначил ему восемь месяцев лишения свободы и пожизненно запретил управлять транспортными средствами.

Как установил Узункольский районный суд, в октябре 2026 года подсудимый М. управлял автомобилем Mitsubishi E-N23W по улице Алтынсарина в селе Узунколь. Там его задержал сотрудник полиции.

Уголовное дело рассмотрели по части 1 статьи 346 УК РК — управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения лицом, лишённым права управления.

Подсудимый полностью признал вину. Во время судебных прений прокурор просил назначить ему один год лишения свободы.

При вынесении приговора суд учёл положительную характеристику мужчины по месту жительства, чистосердечное раскаяние и наличие на иждивении малолетних детей. Отягчающих обстоятельств не установлено.

Назначенные восемь месяцев лишения свободы мужчина должен отбывать в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.

Приговор не вступил в законную силу.

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