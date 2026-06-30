Прогноз погоды в Костанайской области на 21 октября

В Костанайской области 21 октября осадков не ожидается. Ночью и утром на западе, севере и востоке региона прогнозируют туман.
Ветер северо-западный, 9–14 метров в секунду, на севере и востоке области порывы будут достигать 15–20 метров в секунду.
Ночью температура составит от 0 до +5 градусов, на западе и юге области — до −3 градусов. Днём воздух прогреется до +8…+13, на западе и юге — до +16 градусов.
В Костанае ожидается переменная облачность, без осадков. Северо-западный ветер — 9–14 метров в секунду, с порывами до 15–20. Ночью прогнозируют +1…+3 градуса, днём — +10…+12.
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