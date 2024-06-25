150 000 тенге каждому. Костанайцам сообщают о «щедрых выплатах»

В редакцию alau.kz начали поступать сообщения и звонки от пенсионеров Костанайской области. В соцсети Инстаграм людям попадается публикация, в которой картинка и текст «обещают» выплаты.

При этом в публикации используется иллюстрация, которая «заставляет» поверить пенсионеров. На коллаже изображён президент Казахстана Касым Жомар Токаев, используется также логотип «Народного банка». В тексте сказано, что проверить наличие выплаты можно с помощью ИИН и 150 000 тенге практически в кармане. Кроме того, под публикацией много комментариев от людей, якобы получивших данные выплаты.

В разговоре одна из жительниц сообщила, что почти поверила «заманчивому объявлению» и даже перешла по ссылке.

«Я в инстаграме увидела сообщение и поверила. Хоть нас и предупреждают дети наши, мол, не переходите по ссылкам. Но тут так правдоподобно. Я перешла по ссылке, там ввела свой ИИН. Далее мне было предложено указать номер телефона для связи с юристом. Тут я остановилась. Насторожилась. Думаю, что этом мошенники. Почему позволяют в соцсетях распространять такие ложные сообщения?» — возмущается жительница Костаная.

Стоит отметить, что никакой информации о данных выплатах в официальных источниках нет. На сайте министерства труда и соцзащиты населения, где публикуется официальные данные, сообщение о якобы выплатах в 150 000 тенге, отсутствует. А значит, что данная информация в Инстаграм аккаунте не соответствует действительности. Это фейк.

Жителей Костанайской области постоянно предупреждают о том, чтобы они не переходили по ссылкам и не верили таким заманчивым предложениям. В очередной раз напоминаем, не передавать свои персональные данные неизвестным и быть бдительными.

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