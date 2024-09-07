150 кустов кизильника уничтожил предприниматель в Костанае

В Костанае выявлен очередной факт вандализма.
На этот раз объект бизнеса, располагающиеся по проспекту Назарбаева самовольно раскопал асфальт и уничтожил около 150 куста кизильника, ущерб составил около 700 тысяч тенге, сообщает пресс-служба акима Костаная.
По данному факту Управлением полиции города будет проведено соответствующие расследование.
Отметим, что при незаконной вырубке положена компенсационная посадка деревьев в 20-кратном размере.
Акимат города призывает костанайцев следить за сохранностью зеленых насаждений.