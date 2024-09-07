150 кустов кизильника уничтожил предприниматель в Костанае

В Костанае выявлен очередной факт вандализма.

На этот раз объект бизнеса, располагающиеся по проспекту Назарбаева самовольно раскопал асфальт и уничтожил около 150 куста кизильника, ущерб составил около 700 тысяч тенге, сообщает пресс-служба акима Костаная.

По данному факту Управлением полиции города будет проведено соответствующие расследование.

Отметим, что при незаконной вырубке положена компенсационная посадка деревьев в 20-кратном размере.

Акимат города призывает костанайцев следить за сохранностью зеленых насаждений.

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