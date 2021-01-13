150 млн тенге потребовалось «Костанай-Су», чтобы внедрить цифровизацию в свою работу

Водоснабжающее предприятие областного центра «Костанай — Су» активно внедряет элементы цифровизации в свою работу. Год назад они запустили систему автоматизированного учета электроэнергии, а уже сегодня говорят об сэкономленных благодаря ее работе 120 млн тенге. При этом коммунальщики смогли добиться снижения стоимости для себя покупаемой электроэнергии.

Год назад коммунальное предприятие «Костанай-Су» запустило в работу автоматизированную систему коммерческого учета электроэнергии, благодаря которой организация смогла сэкономить только за 2020-ый год больше 120 млн тенге. Система позволят считывать данные потребления электроэнергии и экономить. Ведь только в месяц насосные станции по подаче воды людям потребляют больше 10 млн киловатт часов.

«Если мы посмотрим на монитор, то мы увидим, что объекты ГКП « Костанай- Су», главная канализационная станция имеет несколько вводов и если мы посмотрим, сколько тратится в сутки, в год идет по приборам учета , можно рассмотреть расход, вводим номер 1 идут и показывают каждые 15 минут»,- говорит ведущий инженер ГКП «Костанай — Су» Александр Кузьмич.



На всех станциях КГП «Костанай-Су» были установлены 52 прибора учета сбора данных весь прошлый год шла наладка системы для работы по новому, теперь она запущена в полную силу. Помимо этого Костанай-су удалось снизить для себя стоимость киловатта электроэнергии, благодаря тому, что смогло договорить о прямой поставке электроэнергии напрямую от производителя для себя от «Севказэнерго».



«Напрямую практически, КЕГОК нам поставляет, где-то напрямую Форфайд, то есть если в городе тариф 25 тенге, то мы берем по 19 тенге и эта разница выйдя на общий рынок, мы покупаем на прямую, 8 тенге там, 4 — стоит и в целом у нас получается 15. И за каждый киловатт 5,5 тенге наше снижение»,- сказал директор ГКП» Костанай-Су» Еркебулан Файзулаев.



По словам директора предприятия, «Костанай-Су» выделило на внедрение новой системы больше 150 млн тенге, окупить эти вложения здесь намерены в ближайшие 1,5 года.

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