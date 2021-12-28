150 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт» поставят в Казахстан в ближайшие дни

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Председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова заявила, что поставка вакцины «Спутник Лайт» ожидается в ближайшие дни, передает informburo.kz
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«Мы надеемся, что до конца года или в начале января первую партию «Спутника Лайт» поставят в Казахстан и будут использовать для ревакцинации. Сейчас мы ведём переговоры, это ориентировочно 150 тысяч доз», – сказала Айжан Есмагамбетова в кулуарах правительства.
По её словам, у правительства есть договорённость о поставке 1 млн доз препарата в первом квартале 2022 года.
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