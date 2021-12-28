150 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт» поставят в Казахстан в ближайшие дни

Председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова заявила, что поставка вакцины «Спутник Лайт» ожидается в ближайшие дни, передает informburo.kz

«Мы надеемся, что до конца года или в начале января первую партию «Спутника Лайт» поставят в Казахстан и будут использовать для ревакцинации. Сейчас мы ведём переговоры, это ориентировочно 150 тысяч доз», – сказала Айжан Есмагамбетова в кулуарах правительства.