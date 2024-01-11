За разбитую новую остановку костанаец заплатил 150 000 тенге

В ночь с 23 на 24 декабря прошлого года неизвестным была разбита стеклянная дверь нового теплого остановочного павильона «Поликлиника №2» по улице Абая г. Костанай.

С помощью видеонаблюдения полиция установила хулигана, которым оказался житель Костанайского района, гражданин Я., 1992 года рождения.

Дебошир признался в содеянном и пояснил, что совершил правонарушение в состоянии алкогольного опьянения. Вину полностью признал.

Административным судом города Костанай 9 января 2024 года данный гражданин привлечён к административной ответственности по ст. 434 ч 1., ст. 147-1 ч.1 КоАП РК и получил наказания в виде штрафа в размере 40 МРП (147 500 тыс.тенге).

Кроме того, правонарушитель восстановил за свой счет стеклянную дверь остановочного павильона.

Акимат города призывает костанайцев бережнее относится к инфраструктурным объектам областного центра и в случае проявления актов вандализма, оперативно информировать полицию и службу «Айкомек».

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