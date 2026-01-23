Председатель Национальный банк Республики Казахстан Тимур Сулейменов прокомментировал предположения о возможном росте курса доллара до 1500 тенге, назвав такой сценарий необоснованным, сообщает informburo.kz

Глава Нацбанка напомнил, что обменный курс формируется под влиянием рыночных факторов — спроса и предложения — и устанавливается самостоятельно, так же как цены на товары первой необходимости. По его словам, ни Национальный банк, ни другие государственные органы не могут искусственно повысить или понизить курс.

Сулейменов подчеркнул, что понятие «провести девальвацию» некорректно, поскольку курс не определяется административным решением. Казахстан придерживается режима плавающего валютного курса, который выполняет роль автоматического стабилизатора и адаптируется к изменениям в экономике.

По его оценке, текущий курс является сбалансированным и соответствует как фундаментальным экономическим факторам, так и ситуации на валютном рынке. Возможный рост доллара до 1500 тенге он назвал нереалистичным.

«Это абсолютно неправильный уровень. Даже в самых консервативных и радикальных прогнозах таких значений нет», — отметил председатель Нацбанка.

Он добавил, что при сохранении взвешенной макроэкономической политики и реализации структурных реформ в сельском хозяйстве и промышленности вопросы курса валют и инфляции со временем станут менее острыми. По словам Сулейменова, впереди ещё значительный объём работы, однако сценарий с курсом 1500 тенге не рассматривается даже теоретически.

