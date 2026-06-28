1500 тысячи за килограмм картофеля. Костанайская дачница объяснила цены на урожай





Для многих дача — это отдых и возможность вырастить овощи для себя. Но для Натальи Бочининой участок давно стал основным источником дохода. Вместе с семьей она весь сезон живет на даче в садовом обществе «Железобетонщик», а выращенные овощи и ягоды продает на рынках Костаная.

По словам дачницы, покупатели нередко удивляются стоимости продукции, считая, что натуральные овощи и ягоды должны стоить недорого.

«Мы начинаем работать еще в марте. Март, апрель, май — только вкладываем деньги и силы, а зарабатывать начинаем лишь в июне. Почему люди считают, что натуральный продукт должен быть дешевым?» — говорит Наталья.

Основные расходы начинаются задолго до появления первого урожая. Семена, укрывной материал для защиты растений от весенних заморозков, удобрения, полив и постоянный уход требуют значительных вложений. Немалую роль играет и непредсказуемый климат, из-за которого часть урожая можно потерять.

Сейчас литр клубники Наталья продает за 1500 тенге. Огурцы стоят от 1500 до 2000 тенге за килограмм, а молодой картофель — 1500 тенге за килограмм. По ее словам, ранний урожай всегда стоит дороже, поскольку его объемы пока невелики.

Серьезных затрат требует и развитие хозяйства. Только одна теплица, по словам Натальи, обошлась почти в 950 тысяч тенге , и окупить такие вложения за один сезон невозможно. Кроме того, ежегодно приходится бороться с вредителями, которые также могут значительно снизить урожай.

В этом году увеличились и расходы на содержание дачного участка. В садовом обществе «Железобетонщик» членские взносы выросли с 6 до 8 тысяч тенге за сотку. Для участка Натальи общая сумма взносов превысила 140 тысяч тенге, не считая расходов на электроэнергию.

Председатель садового общества Кумар Салкенов пояснил, что повышение связано с ростом стоимости электроэнергии и необходимостью обновления инженерной инфраструктуры.

«Подорожала электроэнергия, поэтому пришлось увеличить тариф. Кроме того, мы постепенно меняем инженерные сети, закупаем новые полиэтиленовые трубы. Если этого не делать, инфраструктура со временем начнет разрушаться», — отметил он.

При этом, по словам председателя, в обществе отменили ежегодные целевые сборы в размере 10 тысяч тенге. Если стоимость коммунальных услуг существенно не изменится, повышать членские взносы в ближайшие пять лет не планируется.

Сегодня в садовом обществе «Железобетонщик» насчитывается около 1200 участков. Большинство из них имеют площадь 3–4 сотки, а такие крупные хозяйства, как у Натальи Бочининой, встречаются нечасто.

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